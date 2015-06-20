dimagut

Дмитрий dimagut

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Знаю много, умею быстро

По последнему месту работы я сисадмин. По проектам, которые я выполнял в последнее время меня можно охарактеризовать как дизайнера и верстальщика. Также удаленная помощь.

Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Показать все услуги