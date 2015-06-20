Знаю много, умею быстро
По последнему месту работы я сисадмин. По проектам, которые я выполнял в последнее время меня можно охарактеризовать как дизайнера и верстальщика. Также удаленная помощь.
Действие аккаунта приостановлено!
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга