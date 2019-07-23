UX Исследователь Москва

Делаю: 1. Качественные исследования: Наблюдение, Глубинное интервью, Карточная сортировка, Дизайн-сессия (сессия дизайн-мышления). 2. Юзабилити-тесты: Модерируемые (оффлайн), Удалённые модерируемые (онлайн). 3. Организация исследований: расчёт бюджета (составление коммерческого предложения), дизайн исследования (выбор методологии исследования), рекрутинг респондентов (люди на исследование), поиск помещения для проведения исследования, фиксация действий респондента (видео-, аудио-), формирование отчёта, презентация. Исследования делал для: Worki, LafargeHolcim, Qiwi, Совесть, OMD, стартапов и разных агентств. Работаю по ИП: договор + ДС