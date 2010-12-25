dimaisrael

Предложить простой чистый и красивый дизаин, навесить на доску. (Сверстать и установить, может понадобится что-то настроить в меню, джава, сделать чтобы картинка лайтбоксом показывалась или что-то еще, то есть желательно знание ПХП и других языков.) ...
Не работаю и не принимаю предложения от тех, у кого нет скаипа, нет голосовой надежной связи, кто не хочет обсуждать проект голосом, не общаюсь с теми кто работает по аське. Это, как показало время кидалы. Или сделают на полпути и пропадут. Эти аски все только для того, чтобы потом не было возможности наити.
Ищу не дорогого но ответственного программиста, кто еще понимает в стилях, можно работать понемногу.
- $250Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание Темы для Вордпресса из PSD Заказчика Оплата VISA, MASTERCARD ПредпочтительноДизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад