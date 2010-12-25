dimaisrael

Аверьянов dimaisrael

 
63 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Не работаю и не принимаю предложения от тех, у кого нет скаипа, нет голосовой надежной связи, кто не хочет обсуждать проект голосом, не общаюсь с теми кто работает по аське. Это, как показало время кидалы. Или сделают на полпути и пропадут. Эти аски все только для того, чтобы потом не было возможности наити.

Ищу не дорогого но ответственного программиста, кто еще понимает в стилях, можно работать понемногу.

  • Редизайн сайта

    $250

    Предложить простой чистый и красивый дизаин, навесить на доску. (Сверстать и установить, может понадобится что-то настроить в меню, джава, сделать чтобы картинка лайтбоксом показывалась или что-то еще, то есть желательно знание ПХП и других языков.) ...

    AJAXJavaPHP
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад