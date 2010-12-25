dimaisrael

Не работаю и не принимаю предложения от тех, у кого нет скаипа, нет голосовой надежной связи, кто не хочет обсуждать проект голосом, не общаюсь с теми кто работает по аське. Это, как показало время кидалы. Или сделают на полпути и пропадут. Эти аски все только для того, чтобы потом не было возможности наити.

Ищу не дорогого но ответственного программиста, кто еще понимает в стилях, можно работать понемногу.