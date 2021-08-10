Веб-разработчик
Работал программистом в
ФАУ «ЦИАМ», г. Москва
В мои обязанности входил:
• анализ и оптимизация кода;
• разработка frontend и backend частей;
• доработка готовых проектов.
Мои достижения:
• разработал веб-интерфейс для работы с базами данных;
• разработал и внедрил backend модули, благодаря которым ускорились рабочие процессы.
Профессиональные навыки:
• опыт работы с HTML5, CSS3, JS, PHP8;
• опыт работы с СУБД MySql;
• знание JavaScript/JQuery, C, C++, Python, Java;
• опыт адаптивной верстки.
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