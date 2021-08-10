dimaka868

Дмитрий dimaka868

 
25 летРоссия/Люберцы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-разработчик

Работал программистом в

ФАУ «ЦИАМ», г. Москва

В мои обязанности входил:

• анализ и оптимизация кода;

• разработка frontend и backend частей;

• доработка готовых проектов.

Мои достижения:

• разработал веб-интерфейс для работы с базами данных;

• разработал и внедрил backend модули, благодаря которым ускорились рабочие процессы.

Профессиональные навыки:

• опыт работы с HTML5, CSS3, JS, PHP8;

• опыт работы с СУБД MySql;

• знание JavaScript/JQuery, C, C++, Python, Java;

• опыт адаптивной верстки.

JavascriptPythonMySQLjQueryJava