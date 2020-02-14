3d моделлер

Моделирую в 3ds Max, zBrush и Blender. Создаю текстуры в Photoshop и Substance Designer. Текстурирую как в 3ds Max, так и в Substance Painter. Создаю ретопологию, коллизию и Light Map. Создаю настраиваемый материал в Substance Designer, который прекрасно интегрируется в игровые движки, и будет подходить для Level-дизайна.

Знаю правильный подход к созданию игровых моделей. Запекание текстурных карт провожу в программе Substance Painter.

Моделирую как статические объекты, так и растительность любой сложности. Имею базовые знания по созданию персонажей.

Unreal Engine 4: Импортирую модели с дальнейшей настройкой. Настраиваю материал. Генерирую лоды и коллизию при необходимости. Работаю с пост процессингом и частицами. Настраиваю и запекаю освещение. Имею базовые знания по блюпринтам.