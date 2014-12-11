Графический дизайн и digital aet

С детства занимаюсь искусством, сначала кружок (2года), после художественная школа (5 лет), затем художественное училище (4 года (МГХУ им. А.К. Глебова), потом 2 года работал реставратором в ОАО "Белреставрация" (занимался реставрацией памятников архитектуры, в частности фасадная и внутренняя работа с лепниной и фресками).

Всё вышеперечисленное говорит о том, что у меня есть понятие и понимание композиции, гармонии, пропорции и чувства цвета.