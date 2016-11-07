dimakulik

Дмитрий Кулик dimakulik

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Доброго времени суток!) меня зовут Дмитрий и я верстальщик, дизайнер и просто хороший и исполнительный работник.

Доброго времени суток!) меня зовут Дмитрийи я верстальщик.

  • Я занимаюсь версткой веб-страниц любой сложности. Одностраничные визитки, интернет-магазины, сайты магазинов и многое другое.
  • При желании заказчика могу заняться и back-end'ом вашего проекта на php.
  • Проектирование баз данных ( MySql, oracle и другие)
  • Разработка дизайнов. Самые яркие и стильные дизайны по стандартом нового поколения.
  • Связаться со мной можно по email [email protected], либо использую контактные данные указанные в профиле.
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