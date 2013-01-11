dimalferov

Дмитрий dimalferov

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
услуги фотографа, художника, дизайнера

Ретушь, обработка фотографий, полиграфический дизайн, компьютерная графика. Большой стаж.

Отзывы заказчиков

leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Дорисовать две PSD картинки
Дмитрий все отлично сделал!
Dimon10
43 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Нужен шарж
Сделано было быстро, результат понравился.
From-Astrakhan
Ренат 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
12 лет назад
Нужно несколько рисунков на инженерную тему
AutoCAD
Хорошая работа. Терпел все мои капризы по оформлению, присылал различные варианты картинок, когда даже я уже выбрал нужный. В итоге графикой, выполненной Дмитрием, на моем сайте я остался очень доволен
sw0
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$16
10 баллов
12 лет назад
Отрисовка изображения в вектор
Очень хороший исполнитель с которым было приятно работать. Все правки были приняты и оперативно выполнены. И сама работа выполнена в лучшем виде. Рекомендую.
Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Простая картинка размером с банковскую карточку
Огромное спасибо за работу! Всё что требовалось в проекте! Буду обращаться!
Обработка фотографий
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга