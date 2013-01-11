услуги фотографа, художника, дизайнера
Ретушь, обработка фотографий, полиграфический дизайн, компьютерная графика. Большой стаж.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Дмитрий все отлично сделал!
$15
10 баллов
12 лет назад
Сделано было быстро, результат понравился.
$20
10 баллов
12 лет назад
AutoCAD
Хорошая работа. Терпел все мои капризы по оформлению, присылал различные варианты картинок, когда даже я уже выбрал нужный. В итоге графикой, выполненной Дмитрием, на моем сайте я остался очень доволен
$16
10 баллов
12 лет назад
Очень хороший исполнитель с которым было приятно работать. Все правки были приняты и оперативно выполнены. И сама работа выполнена в лучшем виде. Рекомендую.
$10
10 баллов
12 лет назад
Огромное спасибо за работу! Всё что требовалось в проекте! Буду обращаться!
Обработка фотографий
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга