Всем привет. Я профессиональный звукорежиссер с большим стажем работы на радио и концертных площадках.

Моя команда всегда к вашим услугам. Мы предлагаем Вам профессиональное создание аудиороликов, джинглов, музыкальных открыток. Озвучка, диктор (мужские и женские голоса)