Дмитрий Слободяник dimarzio91dimarzio91
32 годаРоссия/Астрахань
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Всем привет. Я профессиональный звукорежиссер с большим стажем работы на радио и концертных площадках.
Моя команда всегда к вашим услугам. Мы предлагаем Вам профессиональное создание аудиороликов, джинглов, музыкальных открыток. Озвучка, диктор (мужские и женские голоса)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- К вашим услугам дикторский голос.Мужской и женский175 просмотров
- Джинглы244 просмотра
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга