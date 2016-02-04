dimarzio91

Дмитрий Слободяник dimarzio91

 
32 годаРоссия/Астрахань
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Всем привет. Я профессиональный звукорежиссер с большим стажем работы на радио и концертных площадках.

Моя команда всегда к вашим услугам. Мы предлагаем Вам профессиональное создание аудиороликов, джинглов, музыкальных открыток. Озвучка, диктор (мужские и женские голоса)

Портфолио
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга