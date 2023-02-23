Копирайтер. Работа с текстом. Написание статей.

Я являюсь копирайтером в написании контента для различных брендов и компаний.

Мои навыки включают:

• Создание уникального контента, быстрое написание текста на различные темы, включая технологии, маркетинг, здоровье, финансы и т.д.

• Проведение исследований и анализ конкурентов для создания уникальных и привлекательных текстов.

• Работа с различными форматами контента, включая статьи, блоги, пресс-релизы, рекламные тексты, и т.д.

Я открыт для новых проектов и всегда стремлюсь к сотрудничеству с новыми клиентами.

Кого заинтересовал пишите в телеграм - @ThePr1nCiP