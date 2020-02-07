dimaspravov2

справка 095 у купить

Медицинская справка 095 у о болезни студента купить в СПб

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Cправка о нетрудоспособности студенту носит форму 095/у. Документ выдается студентам для того, чтобы они могли покрыть временную нетрудоспособность по причине болезни. Справка необходима в том случае, если учащийся болел в период (до 14 дней).