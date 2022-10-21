Видеограф, Риллсмейкер, Монтажер

Сочный динамичный контент на вашей странице

Организую я.

Приветствую меня зовут Дмитрий и я могу быть вам полезен и вашему продвижению, в Инстаграм.

Топовый видеограф, с кучей идей.

Если у тебя свой бизнес или ты эксперт в любой нише и у тебя маленький доход или хочешь больше клиентов, то рекомендую рассмотреть моё предложение ( Риллс для продвижения под ключ )

Сюда входит : Выявления ЦА, анализ конкурентов, цепляющие описание,сценарий, цветокоррекция, моушен-дизайн, подбор музыки, выкладка Риллс.

Результат : развитие блога, продажи, классный контент, который будет выделять вас на рынке.

Мои кейсы : Ян Сташкевич, Митя Фомин, ДиноМс и многие другие.

Пиши и будем обсуждать дальнейшее сотрудничества твоего продвижения.

Мои работы : https://instagram.com/dmitriy_sila?igshid=YmMyMTA2M2Y=