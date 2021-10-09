dimasssss1976

Контекстная реклама Яндекс.Директ

Составляю портрет целевого клиентаСоставляю семантическое ядроВыявляю сильные и слабые стороны объявлений конкурентовПродающие тексты рекламных объявленийСобираю максимальное количество минус-словВеду отдельно кампании для Поиска, РСЯ, настраиваю ретаргетинг (догонка клиентов, не оставивших заявку)В объявления вставляю быстрые ссылки и картинкиРазделяю рекламные кампании на отдельные регионыНастраиваю Яндекс ВизиткуНастраиваю Яндекс МетрикуПроставляю UTM- меткиБЕСПЛАТНО 10 дней "докрутки" после запуска.