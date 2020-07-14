dimastroyev79

Диагностика топливной системы, ремонт автомобиля, автосервис

Минский сервисАвтоЗевс предлагает услуги по диагностике и ремонту топливных систем дизельных

и бензиновых автомобилей.

Наша компанияобладает современным диагностическим оборудованием, а также штатом

профессионалов, имеющих высокую квалификацию, что позволяет оперативно определять

неисправности топливной системы и выполнять ремонтные работы любого уровня

сложности. Мы используем современную инструментальную базу, а также

качественные, недорогие и долговечные запасные части и расходные материалы,

благодаря чему все работы проводятся в самые короткие сроки и по

привлекательной для клиента стоимости.