dimastroyev79

Дмитрий Строев dimastroyev79dimastroyev79
35 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Диагностика топливной системы, ремонт автомобиля, автосервис
Минский сервисАвтоЗевс предлагает услуги по диагностике и ремонту топливных систем дизельных
и бензиновых автомобилей.
Наша компанияобладает современным диагностическим оборудованием, а также штатом
профессионалов, имеющих высокую квалификацию, что позволяет оперативно определять
неисправности топливной системы и выполнять ремонтные работы любого уровня
сложности. Мы используем современную инструментальную базу, а также
качественные, недорогие и долговечные запасные части и расходные материалы,
благодаря чему все работы проводятся в самые короткие сроки и по
привлекательной для клиента стоимости.
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