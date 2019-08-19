Редактор фотографий в Photoshop.

Здравствуйте, я фрилансер и редактор фотографий.

Я удаляю задний фон, заменяю фон, делаю обтравку предметов, цветокоррекцию фотографий, меняю цвета предметов, исправляю дефекты на фото и тому подобное.

Я здесь, чтобы предоставить профессиональные услуги Photoshop по лучшей цене для Вас. Я трудолюбивый и надежный работник. Я отношусь к своему проекту очень серьезно и ответственно. Ваше удовлетворение является моим первым приоритетом. Пожалуйста, проверьте мои услуги и не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время. Благодарю.