Веб-програміст

Про мене:

Привіт! Мене звати Дмитрій і я є досвідченим веб-програмістом з багаторічним досвідом у розробці веб-додатків. Моя головна спеціалізація - це ASP.NET, а також фронтенд розробка з використанням Angular та React. Я маю глибокі знання CSS та HTML, які допомагають мені створювати стильні та функціональні веб-інтерфейси.

Мій досвід:

Робота над проектами ASP.NET, включаючи розробку та підтримку бекенду.

Використання фреймворків Angular та React для створення інтерактивних та ефективних веб-сайтів та додатків.

Створення адаптивних і мобільних дизайнів для оптимального користувацького досвіду.

розробці графічних компонентів та інтерфейсів.

Маю досвід роботи з різними графічними бібліотеками та маю відмінні навички у розробці графічних компонентів та інтерфейсів.

Приймав участь в розробці великого проекту VSDev, де займав посаду Full-stack розробник.

Чому я:

Я маю сильні аналітичні навички, здатність розв'язувати складні завдання та приділяти увагу деталям. Я готовий працювати в команді, а також володію відмінними комунікаційними навичками. Моє завдання - створювати високоякісний код та забезпечувати успішне виконання проектів.

Як зі мною зв'язатися:

Я відкритий для співпраці та готовий приймати нові виклики. Зв'яжіться зі мною за допомогою

Telegram : @dimawebm

Не соромтеся зв'язатися зі мною, і ми разом зможемо досягти ваших цілей у веб-розробці!