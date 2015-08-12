Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 лет назад
сделано творчески и щепетильно
Ответный отзыв
Адекватный и коммуникабельный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.