dimaz3452

Дмитрий dimaz3452

 
29 летРоссия/Ижевск
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
pakaln
Эдуард 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Рейстайлинг шаблона сайта
сделано творчески и щепетильно
Адекватный и коммуникабельный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв