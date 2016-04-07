dimbor1953

Дмитрий dimbor1953

 
70 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Работа с изображениями

15 лет в Фотошопе

Photoshop
Портфолио
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Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#586