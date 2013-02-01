Необходимо составить продающее объявление для сайта-одностраничника со ссылкой на этот сайт для размещения в публичной странице в социальной сети vk.com. Число слов - 25-45 (возможны небольшие изменения). Крайний срок исполнения проекта - завтра в обед, ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Одностраничный сайт. Требуется создать еще несколько страниц с подробным описанием товара. есть сайт-одностраничник. http://best-4-you.ru/ufo необходимо добавить несколько страниц или доп. разделов для подробного описания товара, например как это реализовано ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть 6 товаров для сайтов-одностраничников. Необходимо придумать заголовки для товаров и написать по 12 отзывов (каждый отзыв 35-70 слов) к каждому товару. В качестве примера можно посмотреть вот это: http://happy-seller.ru/Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
12 лет назад
Отличный заказчик! Все понятно и доступно объясняет. Оплата своевременно без каких либо проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать! Был срочный заказ, так Сергей согласился и в выходные поработать и опертиавно заказ выполнить, так что очень выручил! Самое главное, что если есть пожелания по исправлениям, то воспринимает все нормально и делает оперативно исправления\дополнения без доп. оплаты. Главное, доходчиво объяснить что хочет заказчик :-) У меня проблем с непониманием не возникло. Правда может потому что боялся что сделают не так и все "разжевывал" с примерами. А вообще - грамотное техзадание - залог успеха! :-) Еще что отмечу положительного - боялся что не сделают грамотно и предложил сделать небольшую часть работы для предварительной оценки и только после этого решить окончательно, будем сотрудничать или нет. Сергей отнесся с пониманием, что тоже очень расположило :-) В общем, я доволен и качеством и сроками исполнения