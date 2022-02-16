Переводы с английского любой тематики. Качественно в срок.

Диплом Ростовского Государственного Педагогического Университета, факультет "перевод и переводоведение". Есть практика общения с носителями языка, опыт переводов технических, художественных, а также текстов многих других жанров. Переводчик - это состояние души!