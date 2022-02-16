Переводы с английского любой тематики. Качественно в срок.
Диплом Ростовского Государственного Педагогического Университета, факультет "перевод и переводоведение". Есть практика общения с носителями языка, опыт переводов технических, художественных, а также текстов многих других жанров. Переводчик - это состояние души!
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Контрольные, Задачи и Тесты
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$1/час
от $10
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Нейминг и Слоганы
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$2/час
от $2
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Переводы
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$2/час
от $3
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Редактирование и Корректура
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$1/час
от $3
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$1/час
от $5
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Стихи, Песни и Проза
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$1/час
от $5
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