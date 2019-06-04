dimibit

Дмитрий dimibit

 
29 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

totenvamp
Сивашова 
32 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
9 баллов
6 лет назад
Настроить доставку и оплату на сайте Wordpress
WooCommerceWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга