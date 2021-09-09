dimitriy1b

Современный и качественный дизайн
Специализация - графический дизайн. Создание креативов, верстка полиграфии, работа с расторной и векторной графикой, обработка фото, фотомонтаж.
- Баннеры
- Печатная продукция (Буклеты, листовки, визитки, постеры, наружная реклама и т.д)
- Рекламные креативы
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- CorelDraw
Все макеты подготавливаю к печатиДелаю полную предпечатную подготовку для вашего удобства!
ОплатаЕсли Вы мой постоянный клиент, то работаем без предоплаты.
Для новых клиентов, предоплата в размер 50% от стоимости работы.
Либо поэтапная работа.
Мои контактыТел.: +7 960 348 42-48
Whatsapp: +7 960 348 42-48
Inst.: d.bogatiy1
E-mail: [email protected]
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