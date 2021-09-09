dimitriy1b

Современный и качественный дизайн

Специализация - графический дизайн. Создание креативов, верстка полиграфии, работа с расторной и векторной графикой, обработка фото, фотомонтаж.

- Баннеры

- Печатная продукция (Буклеты, листовки, визитки, постеры, наружная реклама и т.д)

- Рекламные креативы

- Adobe Photoshop

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- Adobe Illustrator

- CorelDraw

﻿Все макеты подготавливаю к печати

Делаю полную предпечатную подготовку для вашего удобства!

Оплата

Если Вы мой постоянный клиент, то работаем без предоплаты.

Для новых клиентов, предоплата в размер 50% от стоимости работы.

Либо поэтапная работа.

﻿Мои контакты

Тел.: +7 960 348 42-48

Whatsapp: +7 960 348 42-48

Inst.: d.bogatiy1

E-mail: [email protected]