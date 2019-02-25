Разработка сайтов любой сложности

Разработка сайтов любой сложности на Yii2 (по желанию могу на чистом PHP - на собственном фреймворке), использую HTML5, CSS3, PHP7, MySql, JS, JQuery, Vue.js., Vuex.

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УСЛУГИ

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Верстка и программирование сайтов:

Landing-page (6-7 дней)

Сайт-визитка (9-12 дней)

Корпоративные сайты (10-30 дней)

Индивидуальные проекты (10-30 дней)

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САЙТ ДЛЯ ВАС БУДЕТ:

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✔ Современный - пишу на современном и самом популярном в Росии фрейморке Yii2, по желанию могу сделать на легковесном и быстром собственном фреймфорке.

✔ Адаптивный - Гарантированно 100% адаптивная валидная верстка и 100% от GooglePageSpeed.

✔ Функциональный - любой функционал под ваши нужды.

Работаю по предоплате: 50/50 или поэтапной оплате.

Мои контакты:

Skype - https://join.skype.com/invite/kMWVU4qMTjoD

Telegram - https://t-do.ru/dimkan22

Viber - https://meconnect.ru/dimkand