dimkanov

Дмитрий Новицкий dimkanov

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Seo оптимизация сайта
Классный заказчик, все вопросы только по делу. Своевременная оплата!
Хороший специалист SEO. Подробно объяснил процесс работы. Провел анализ и составил хорошо описанное задание другим специалистам (разработчик, копирайтер). Контролирует выполнение своих рекомендаций на продвигаемом ресурсе для получения положительного результата работы. Рекомендую для работы.
Ответный отзыв
ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать иконки соцсетей для сайта https://marketsrec.com
Понятная задача, быстрая связь, быстрая оплата. Идеальный заказчик!
Отлично выполнена работа. Всем рекомендую.
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BlessingTeam
Саргис 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-1)
$10
10 баллов
7 лет назад
Доработка сайта на PHP, с фреймворком Laravell
GitPHPSQL
Отличный клиент. ТЗ составляет как надо, всегда на связи и отвечает на все вопросы. Рекомендую.
Отличный программист. Видно мастер своего дела. Хотя задачи давно вышли за рамки ТЗ и были непростые, Саргис блестяще справился и все в оговоренные сроки. Всегда на связи и никуда не пропадает. Всем рекомендую.
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