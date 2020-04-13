Валидная и кроссбраузерная верстка сайтов. Посадка на Wordpress. Качественно и в срок!

Качественно верстаю сайты из Photoshop и Figma макетов. Под качеством подразумеваю: чистоту кода, кроссбраузерность, адаптивность, валидность, семантичность. Все проекты имеют первичную SEO-оптимизацию (соблюдение иерархии заголовков, Schema.org разметка и т.д.).

Посадка верстки на популярную CMS Wordpress.

Предоставляю гарантию. Все ошибки и недочеты, замеченные при приеме работы и в процессе пользования, исправляются в кратчайшие сроки, бесплатно.

Технологии:

HTML5, CSS3, SASS, JS, jQuery, Bootstrap, Gulp, PHP, Wordpress, Photoshop, Illustrator, Figma

Портфолио:

https://dimkazambidis.ru/