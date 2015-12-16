Я люблю свою работу, и всегда готов делать красивые вещи. Моя работа варьируется от полиграфии до веб-дизайна.

Веб-дизайн, это творчество. Не работа, не просто хобби. Это форма современного искусства. И я, нашёл в этом себя.

Ещё в школьные годы я интересовался дизайном, как перспективным и интересным направлением для личного развития. Но мне была нужна теоретическая база, которую я накопил за эти годы.

Я продолжаю учиться и совершенствоваться, пользуясь опытом коллег, их практическими советами.

Мне действительно нравится моя деятельность. Ведь дизайн позволяет творить, делать, казалось бы, нереальные вещи вполне доступными и возможными.

Началось всё с изучения графического редактора Adobe Photoshop. Изначально планировалось использовать эту программу лишь в бытовых целях. Но со временем я открыл для себя почти безграничные возможности этого программного обеспечения.

Изучение графических программ я начал в 2010 году. Было прочитано много технической литературы, я посещал профильные форумы в Интернете. Среди них был и знаменитый Демиарт, который содержит настоящую базу данных уроков по Photoshop. Здесь профессионалы делятся опытом, обучая новичков, таких, каким был я.

Немного изучив программы, я отметил для себя тот факт, что дизайн может приносить прибыль. Это мотивировало развиваться дальше, совершенствуя мои навыки. Дополнительный доход всегда актуален для простого студента.

Так моё хобби превратилось в любимую работу.