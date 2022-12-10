Специалист по SMM, дизайнер-оформитель

Привет!

Меня зовут Дмитрий и я уже несколько лет занимаюсь сопровождением сообществ в социальных сетях.

Создаю сообщества с нуля, разрабатываю фирменный стиль оформления, настраиваю.

Помогаю с маркетингом - вместе с клиентами отвечаю на главные вопросы:

Кто наш покупатель?

Почему ему нужны наши товары или услуги?

Почему он должен купить именно у нас?

В процессе сопровождения сообществ разрабатываю и поддерживаю механики, повышающие активность в сообществе (лайки, комментарии, отзывы).

Настраиваю таргетированную рекламу, анализирую конкурентов, делаю подготовку для рекламы на основании анализа конкурентов.

Также я могу обработать Ваши фотографии: сделать ретушь разной сложности, коллажирование.

Пишите мне - отвечу на Ваши вопросы. Проведу небольшую бесплатную консультацию.