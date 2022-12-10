Привет!
Меня зовут Дмитрий и я уже несколько лет занимаюсь сопровождением сообществ в социальных сетях.
Создаю сообщества с нуля, разрабатываю фирменный стиль оформления, настраиваю.
Помогаю с маркетингом - вместе с клиентами отвечаю на главные вопросы:
Кто наш покупатель?
Почему ему нужны наши товары или услуги?
Почему он должен купить именно у нас?
В процессе сопровождения сообществ разрабатываю и поддерживаю механики, повышающие активность в сообществе (лайки, комментарии, отзывы).
Настраиваю таргетированную рекламу, анализирую конкурентов, делаю подготовку для рекламы на основании анализа конкурентов.
Также я могу обработать Ваши фотографии: сделать ретушь разной сложности, коллажирование.
Пишите мне - отвечу на Ваши вопросы. Проведу небольшую бесплатную консультацию.
- Изменение цвета предметов на фотографии.79 просмотров
- Художественная ретушь фотографий.79 просмотров
- Коллажирование. Перенос на другой фон.87 просмотров