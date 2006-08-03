Основная специализация - Полиграфический дизайн: грамотная и быстрая Верстка, Дизайн, Обработка изображений, грамотная Допечатная Подготовка. Опыт около 4-х лет. Пожалуйста, смотрите подробное резюме на сайте http://galkind.nm.ru/about.html. Также есть налаженные контакты с Типографиями Петербурга (подготовка файлов под конкретную Типографию). Очень много образцов Бумаги.

Мое второе направление - web-дизайн и web-программирование. Валидный код, юзабилити - первостепенные задачи! Возможность создать команду профессионалов для крупных и серьезных проектов.

Схемы работы, предложения и направления работы, портфолио смотрите на сайте http://galkind.nm.ru.

Возможна фотосъемка и видеосъемка, обработка материалов.

С уважением, Дмитрий.