Требуется статья для сайта на тему сексуальных отношений. Изложение популярным языком. Никакого порно и пошлятины. Если статья будет написана качественно - будет размещен заказ на серию статей из этой тематики. Задание на статью в личку. ...
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- $2Копирайтинг43 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется проверка и последующая публикация статей на английском языке на проект на месяц - выдача заданий англоязычным копирайтерам по готовому ТЗ - прием работы у копирайтеров, общение с ними, вычитка текста, возможная доработка, размещение текста с его ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1000
Требуются копирайтеры с опытом путешествий для наполнения сайта о путешествиях и блога к нему. Задача создавать такие описания поездок которые могут послужить руководством для путешественников. Предварительно редактор проекта дает небольшое тестовое задание по результатам ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт13 лет назад