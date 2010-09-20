dimobile

Дмитрий Шампаров dimobile

 
58 летРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать статью

    $2

    Требуется статья для сайта на тему сексуальных отношений. Изложение популярным языком. Никакого порно и пошлятины.  Если статья будет написана качественно - будет размещен заказ на серию статей из этой тематики. Задание на статью в личку. ...

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент-менеджер с глубоким знанием английского языка на проект

    Требуется проверка и последующая публикация статей на английском языке на проект на месяц - выдача заданий англоязычным копирайтерам по готовому ТЗ  - прием работы у копирайтеров, общение с ними, вычитка текста, возможная доработка, размещение текста с его ...

    Редактирование и Корректура2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение сайта о путешествиях

    $1000

    Требуются копирайтеры с опытом путешествий для наполнения сайта о путешествиях и блога к нему. Задача создавать такие описания поездок которые могут послужить руководством для путешественников. Предварительно редактор проекта дает небольшое тестовое задание по результатам ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад