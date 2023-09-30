Продвижение телеграм, целевые подписчики

Занимаюсь раскруткой и продвижением телеграм 📈

Бесплатно проконсультирую по стратегии продвижения именно вашего бизнеса в телеграм 🆓

Работаем четко с вашей ЦА. Подходит для офлайн бизнеса, для онлайн бизнеса, особенно в наше время когда без рекламы бизнес не приносит желаемого результата.📈



Оплата за подписчика, прайс по запросу, цены на услуги начинаются от 200₽😉

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!! Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ НАКРУТКОЙ БОТОВ, НЕ ЗВОНИТЕ И НЕ ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ТАКИМ ЗАПРОСОМ. ТОЛЬКО ЦА🌐

НЕ НАКРУТКА!! ВАЖНО!

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