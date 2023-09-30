Продвижение телеграм, целевые подписчики
Занимаюсь раскруткой и продвижением телеграм 📈
Бесплатно проконсультирую по стратегии продвижения именно вашего бизнеса в телеграм 🆓
Работаем четко с вашей ЦА. Подходит для офлайн бизнеса, для онлайн бизнеса, особенно в наше время когда без рекламы бизнес не приносит желаемого результата.📈
Оплата за подписчика, прайс по запросу, цены на услуги начинаются от 200₽😉
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!! Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ НАКРУТКОЙ БОТОВ, НЕ ЗВОНИТЕ И НЕ ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ТАКИМ ЗАПРОСОМ. ТОЛЬКО ЦА🌐
НЕ НАКРУТКА!! ВАЖНО!
TG @dimoks24
Я против войны в Украине!
Социальные сети (SMM и SMO)
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$2/час
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