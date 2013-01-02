Требуется от редактировать дипломную работу по методички. Да пятницы .Срочно Все расскажу оплата от 5000 рублей .Все обсуждается .Надо переделать 2-й абзац .Написать 3-й главу или переделать.Написать заключения .Отредактировать согласна методички . Написать доклад ...