Необходимо разработать фирменный стиль для коммерческой организации, занимающейся представления услуг и товаров для общества.
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Требуется от редактировать дипломную работу по методички. Да пятницы .Срочно Все расскажу оплата от 5000 рублей .Все обсуждается .Надо переделать 2-й абзац .Написать 3-й главу или переделать.Написать заключения .Отредактировать согласна методички . Написать доклад ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт12 лет назад
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Требуется отредактировать дипломную работу по требованию института. Изменить текс дипломный работы .Тема дипломный работы: Совершенствование методов управления сбытом продукции .Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Здравствуйте,требуется специалист по работе на создания сайтов на платформе StoreLand. Есть заказы ,от Вас требуютя создания дизайна сайта.Ждем Ваших работ.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
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Нужен дизайн визитки компании занимающейся ремонтом компьютеров, две стороны желательно был креатив.Верстка полиграфии25 заявокЗакрыт12 лет назад