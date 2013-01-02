dimon094

Дмитрий Прохоров dimon094

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Отредактировать диплом

    $200

    Требуется от редактировать дипломную работу по методички. Да пятницы .Срочно Все расскажу оплата от 5000 рублей .Все обсуждается .Надо переделать 2-й абзац .Написать 3-й главу или переделать.Написать заключения .Отредактировать согласна методички . Написать доклад ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайнер сайтов (StoreLand)

    $250

    Здравствуйте,требуется специалист по работе на создания сайтов на платформе StoreLand. Есть заказы ,от Вас требуютя создания дизайна сайта.Ждем Ваших работ.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад