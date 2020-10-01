Ищется специалист по разработке мобильных приложений для платформ iOS и Android. Работа будет осуществляться под руководством тимлида. Подходят кандидаты, знакомые с разработкой для одной из указанных операционных систем. Обратите внимание, оплата производится в рублях.
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется исполнитель для выполнения нескольких задач по фронтенду (примерно 5 часов работы). Требуются знания HTML, CSS и базовый JavaScript. Опыт с Polymer и картами Google/Yandex приветствуется. Оплата производится в рублях.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день. Нужно доработать модуль для OpenCart 2.1? Нужно добавить защиту от копирования. С помощью ключа активации.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть почти готовый проект.Нужно подключить APi запросы к админке. Фронт на nuxt, бэк на симфони. Запросов не так много. Админка додаточно простая.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день. Ищу ответственного исполнителя, который возьмется за добавление товаров на сайт. Работа подойдет даже для новичков. Для сотрудничества достаточно ответственности, упорства, желания учиться и внимательности. В моих рядах ценятся люди ...Наполнение сайтов64 заявкиЗакрыт4 года назад
- $7
Всем привет. Ищу исполнителя который разбирается в модулях для OpenCart 1.5.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $25
Добрый день. Ищу грамотного редактора-корректора технических, юридических и коммерческих текстов. Оплата производится: за каждые 1000 знаков 10 руб. Работа в обьеме 100000 зн. В зависимости от сложности текста. Мужчина.Самое главное: проверять статьи на грамотность и ...Редактирование и Корректура34 заявкиЗакрыт4 года назад
- $25
Доброго времени суток, коллеги! Предлагаю работу начинающим копирайтерам. Нужно выписать из видео подходящий по смыслу текст и структурировать его по готовому шаблону, доведя до 100% уникальности(все просто). Оплата 20р за каждую 1000 збп . Это ...Рерайтинг107 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, коллеги. Задание состоит в поиске картинок и иллюстраций к сказкам и другим произведениям. Кому интересно, пишите. Если сработаемся, будем сотрудничать и дальше.Копирайтинг45 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, коллеги. Ищу сотрудника, который разбирается в написании приложений в WebView в проект. Желательно из Киева, но не критично. Если Вы заинтересовались, пишите. Всегда рад сотрудничеству!Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Ищем специалистов по WebView. Успешный опыт публикации в Google Play в течении последнего месяца обязателен. Есть база заказчиков. Нужны исполнители.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад