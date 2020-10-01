Доброго времени суток, коллеги! Предлагаю работу начинающим копирайтерам. Нужно выписать из видео подходящий по смыслу текст и структурировать его по готовому шаблону, доведя до 100% уникальности(все просто). Оплата 20р за каждую 1000 збп . Это ...