dimon_dri

Дмитрий dimon_dri

 
39 летКазахстан/Степногорск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
техник-программист

Дри Дмитрий Александрович

техник-программист

Возраст: 28 лет

Семейное положение: женат

Адрес: г.Степногорск 9-39-4

Телефон (пейджер, e-mail): 2-24-70,+77752169532

Образование: средне-специальное

2009 – 2012г

Название учебного заведения: горнотехнический колледж г.Степногорска

Специальность: техник-программист

Стажировки:АО “ГМК Казахалтын”,АОФ ОА”КАЗПОЧТА”

Опыт работы:АОФ АО”КАЗПОЧТА”

01.02.2012 – 24.09.2012

Название организации КАЗПОЧТА

Должность: ведущий специалист “программист”

Обязанности: ввод в эксплуатацию нового программного обеспечения,администрирование

Профессиональный опыт начтройка сетевого оборудования,установка программного обеспечения,восстановление загрузки операционной системы

участие в проектах-нет

знание определенной специфики

Профессиональные навыки:

ПК - пользователь (программы, с которыми работали),word, excel , Colvir Banking System,Cyber Plat,CPILS