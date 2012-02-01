Дри Дмитрий Александрович
техник-программист
Возраст: 28 лет
Семейное положение: женат
Адрес: г.Степногорск 9-39-4
Телефон (пейджер, e-mail): 2-24-70,+77752169532
Образование: средне-специальное
2009 – 2012г
Название учебного заведения: горнотехнический колледж г.Степногорска
Специальность: техник-программист
Стажировки:АО “ГМК Казахалтын”,АОФ ОА”КАЗПОЧТА”
Опыт работы:АОФ АО”КАЗПОЧТА”
01.02.2012 – 24.09.2012
Название организации КАЗПОЧТА
Должность: ведущий специалист “программист”
Обязанности: ввод в эксплуатацию нового программного обеспечения,администрирование
Профессиональный опыт начтройка сетевого оборудования,установка программного обеспечения,восстановление загрузки операционной системы
участие в проектах-нет
знание определенной специфики
Профессиональные навыки:
ПК - пользователь (программы, с которыми работали),word, excel , Colvir Banking System,Cyber Plat,CPILS