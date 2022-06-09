dimonafonin1

JavaScript/Python Веб разработчик

1.Заниаюсь веб разработкой небольших проектов: сверстать небольшой сайт, посадить на CMS, сделать правки в готовом проекте

HTML

CSS

JS, Node.js

React

Redux

Bootstrap

2.Занимаюсь парсингом сайтов любой сложности с прокси и обходом капчи

Python, Node.js

Асинхронное программирование

Регулярные выражения (RegExp)

Scrapy

Selenium WebDriver

3. Разработка Телеграмм ботов на Node.js

Стараюсь получить свой первый заказ на платформе, так что буду рад работать даже за еду). Также, обязуюсь серьёзно отнестись к любой задаче которую вы мне дадите.