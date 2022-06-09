dimonafonin1

Илья Гагушкин dimonafonin1

 
21 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
JavaScript/Python Веб разработчик

1.Заниаюсь веб разработкой небольших проектов: сверстать небольшой сайт, посадить на CMS, сделать правки в готовом проекте

  • HTML
  • CSS
  • JS, Node.js
  • React
  • Redux
  • Bootstrap
2.Занимаюсь парсингом сайтов любой сложности с прокси и обходом капчи

  • Python, Node.js
  • Асинхронное программирование
  • Регулярные выражения (RegExp)
  • Scrapy
  • Selenium WebDriver
3. Разработка Телеграмм ботов на Node.js

Стараюсь получить свой первый заказ на платформе, так что буду рад работать даже за еду). Также, обязуюсь серьёзно отнестись к любой задаче которую вы мне дадите.

JavascriptПарсинг сайтаPythonHTMLCSSBootstrapReactSeleniumNode.js