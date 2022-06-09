dimonafonin1

JavaScript/Python Веб разработчик
1.Заниаюсь веб разработкой небольших проектов: сверстать небольшой сайт, посадить на CMS, сделать правки в готовом проекте
- HTML
- CSS
- JS, Node.js
- React
- Redux
- Bootstrap
- Python, Node.js
- Асинхронное программирование
- Регулярные выражения (RegExp)
- Scrapy
- Selenium WebDriver
Стараюсь получить свой первый заказ на платформе, так что буду рад работать даже за еду). Также, обязуюсь серьёзно отнестись к любой задаче которую вы мне дадите.
Я против войны в Украине!