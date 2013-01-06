dimonchik_

Приветствую вас господа и дамы! Есть макет из 3х страниц. Задача - сверстать и натянуть на WP, сайт тур компании. Никаких поисков по турам и заказов билетов. ...
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Для постоянного сотрудничества требуются фрилансеры. Дизайнеры / верстальщики / кодеры. Основная задача соответственно, отрисовывать дизайн сайта, кросбраузерно и быстро верстать, а так же натягивать на такие CMS как WordPress, ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
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В приницпе все описание в теме. Есть psd - на выходе должен быть рабочий магазин на ModX. Студии - к вам отдельная просьба, не предлагать и не беспокоить. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Скрипт для самописной цмс из двух частей. 1 - Добавление эллемента из админка (указываем пару полей) 2 - работа с данными из полей на сайте. Работы на 2-4 часа для ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад