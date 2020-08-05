Инстаграм маркетолог

Привет,я готов бесплатно взяться за продвижение, вашого акаунта, в обмен на отзыв!

Мои приоритеты:

1. До 1000 подписчиков

2.Средняя цена товара/услуги 50-200дол.

3.Быстрый цикл сделки

4.Маржа 10дол.

5.Готовы выделить от 50дол. на рекламу

Мои преимущества, это бесплатно вас продвинуть,я учусь в Влада Ясько на платформе Brend U,можете ему написать,он это подтвердит, за который заплатил немало денег,поэтому для меня сейчас главное быстро обучиться и помочь начинающим предпринимателям!