Инстаграм маркетолог
Привет,я готов бесплатно взяться за продвижение, вашого акаунта, в обмен на отзыв!
Мои приоритеты:
1. До 1000 подписчиков
2.Средняя цена товара/услуги 50-200дол.
3.Быстрый цикл сделки
4.Маржа 10дол.
5.Готовы выделить от 50дол. на рекламу
Мои преимущества, это бесплатно вас продвинуть,я учусь в Влада Ясько на платформе Brend U,можете ему написать,он это подтвердит, за который заплатил немало денег,поэтому для меня сейчас главное быстро обучиться и помочь начинающим предпринимателям!