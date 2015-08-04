dimonster

Дмитрий dimonster

 
33 годаУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Профессиональные навыки

    установка, настройка и администрирование серверов WinServer 2003/2008 (DHCP, DNS, VPN, FTP, ActiveDirectory и пр.)

    установка, настройка и администрирование серверов *nix (apache, mysql, ipfw, pf, postfix, bind, rsync, nagios, zabbix и пр.)

    установка, настройка и администрирование серверов виртуализации на базе XenServer и Hyper-V

    настройка систем мониторинга серверов и сетевой инфраструктуры

    программирование на shell/bash, HTML/CSS, PHP

    устранение ошибок на сайтах с движком Joomla, WordPress

    наполнение сайтов и корректировка статей

Личные качества

Работоспособность, усидчивость, стремление к достижению максимального результата в решении поставленных задач

PHPWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaApacheBashPostfix