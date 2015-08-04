Профессиональные навыки

установка, настройка и администрирование серверов *nix (apache, mysql, ipfw, pf, postfix, bind, rsync, nagios, zabbix и пр.)

установка, настройка и администрирование серверов виртуализации на базе XenServer и Hyper-V

настройка систем мониторинга серверов и сетевой инфраструктуры

программирование на shell/bash, HTML/CSS, PHP

устранение ошибок на сайтах с движком Joomla, WordPress

наполнение сайтов и корректировка статей