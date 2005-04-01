dimonster25

Дата рождения: 25.03.1982 г. Москва
Проживание на Украине.
Образование
2004 - ПЕД УНИВЕРСИТЕТ. Физ. воспитание. Руководитель спортивных организаций специалист.
2008 - КИЕВСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Менеджмент организаций, менеджмент на рынке товаров и услуг. Специалист.
Тренинги : Курс НЛП практик 8- ступений, ораторское искусство, тайм менеджмент ,технологии телефонных продаж.
Профессиональный опыт
15.09.08 СК «Столица» Руководитель Винницкого филиала.
Открытие филиала СК «Столица» в городе Виннице.
Обязанности: организация и контроль хозяйственной и страховой деятельности, построение и налаживание каналов реализации страховых продуктов в регионе, ведение переговоров с организациями, предприятиями и финансовыми учреждениями, управление персоналом , заключение договоров, получение прибыли.
15.07.08 - 15.09.08 Компания “Marcus Evans” Менеджер по продаже международных конференций.
Успешные телефонные продажи международных встреч, анализ мировых рынков, заключение договоров.
1.03.08 -15.07.08 (Руководитель проектов) Компания 5-«Океан»
Продажа климатической техники, систем вентиляции и кондиционирования.
Активный поиск клиентов, заключение договоров на продажу оборудования проектные роботы .
31.12.07 Начальник Отдела Снабжения. Компания 5-«Океан»
Организация и реструктуризация работы отдела снабжения. Наработка и обновление новой клиентской базы. Анализ рынка товаров. Заказ товаров исходя из их ценовых и качественных характеристик, заключение договоров ,преддоговорная подготовка договоров ,налаживание связей с поставщиками.
Транспортная и складская логистика.
04.2006-31.12.07 ТОВ «АЛЬПАРИ»» Менеджер закупки – продажи. (Импорт) (бытовая техника, хоз товары, Мотоциклы и велосипеды, газ оборудование)
Заказ товаров, запчастей, заключение договоров, постоянный анализ рынка продаж, поиск новых производителей бытовой техники(выставки Москва, Минск)Работа с 15 заводами России ,Белоруссии, и Молдавии. Презентация товаров.
10.2005 - 04.2006 ТОВ «АЛЬПАРИ»
Открытие Представительства фирмы в Харьковском регионе. (Оптового Склада- магазина) Региональный представитель.
Полное развитие с нуля оптового склада- магазина поиск новых клиентов, торговых помещений ,оформление документации ,работа с согласовательными органами!
04.2005 - 10.2005 ТОВ «АЛЬПАРИ»
Менеджер оптовых и розничных продаж. Торговый представитель. (бытовая техника, хоз товары, газовое оборудование, мото и вело продукция, электро и строительный инструмент)
Робота с клиентами по всем регионам Украины включая Авт. Республику Крым, поиск новых клиентов ,развитие дилерской сети, 1С бухгалтерия, подготовка всех документов на отгрузку товара, презентация товаров, контроль задолженностей клиентов.