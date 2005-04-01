dimonster25

Дата рождения: 25.03.1982 г. Москва

Проживание на Украине.

Образование

2004 - ПЕД УНИВЕРСИТЕТ. Физ. воспитание. Руководитель спортивных организаций специалист.

2008 - КИЕВСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Менеджмент организаций, менеджмент на рынке товаров и услуг. Специалист.

Тренинги : Курс НЛП практик 8- ступений, ораторское искусство, тайм менеджмент ,технологии телефонных продаж.

Профессиональный опыт

15.09.08 СК «Столица» Руководитель Винницкого филиала.

Открытие филиала СК «Столица» в городе Виннице.

Обязанности: организация и контроль хозяйственной и страховой деятельности, построение и налаживание каналов реализации страховых продуктов в регионе, ведение переговоров с организациями, предприятиями и финансовыми учреждениями, управление персоналом , заключение договоров, получение прибыли.

15.07.08 - 15.09.08 Компания “Marcus Evans” Менеджер по продаже международных конференций.

Успешные телефонные продажи международных встреч, анализ мировых рынков, заключение договоров.

1.03.08 -15.07.08 (Руководитель проектов) Компания 5-«Океан»

Продажа климатической техники, систем вентиляции и кондиционирования.

Активный поиск клиентов, заключение договоров на продажу оборудования проектные роботы .

31.12.07 Начальник Отдела Снабжения. Компания 5-«Океан»

Организация и реструктуризация работы отдела снабжения. Наработка и обновление новой клиентской базы. Анализ рынка товаров. Заказ товаров исходя из их ценовых и качественных характеристик, заключение договоров ,преддоговорная подготовка договоров ,налаживание связей с поставщиками.

Транспортная и складская логистика.

04.2006-31.12.07 ТОВ «АЛЬПАРИ»» Менеджер закупки – продажи. (Импорт) (бытовая техника, хоз товары, Мотоциклы и велосипеды, газ оборудование)

Заказ товаров, запчастей, заключение договоров, постоянный анализ рынка продаж, поиск новых производителей бытовой техники(выставки Москва, Минск)Работа с 15 заводами России ,Белоруссии, и Молдавии. Презентация товаров.

10.2005 - 04.2006 ТОВ «АЛЬПАРИ»

Открытие Представительства фирмы в Харьковском регионе. (Оптового Склада- магазина) Региональный представитель.

Полное развитие с нуля оптового склада- магазина поиск новых клиентов, торговых помещений ,оформление документации ,работа с согласовательными органами!

04.2005 - 10.2005 ТОВ «АЛЬПАРИ»

Менеджер оптовых и розничных продаж. Торговый представитель. (бытовая техника, хоз товары, газовое оборудование, мото и вело продукция, электро и строительный инструмент)

Робота с клиентами по всем регионам Украины включая Авт. Республику Крым, поиск новых клиентов ,развитие дилерской сети, 1С бухгалтерия, подготовка всех документов на отгрузку товара, презентация товаров, контроль задолженностей клиентов.