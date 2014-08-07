Все виды работ гуманитарной направленности (тексты, переводы, консультации)
Готова выполнить любую работу в сфере моей компетенции за небольшую плату
- -Перевод текстов с английского на русский и наоборот любой направленности (но предпочтительны тексты юридической, финансовой тематики, так как есть опыт);
- Редактирование и корректировка текстов на русском языке;
- Консультирование по юридическим вопросам (преимущественно вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности);
- Составление юридических документов (договор, исковое заявление); Прочие услуги, связанные со сферой моей деятельности.
Имею опыт работы бухгалтером, специалистом по таможенному оформлению, по договорной работе, имею опыт перевода деловой корреспонденции, составления договоров на английском языке.
Я гарантирую ответственный подход к выполнению задания в разумные сроки.
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