Все виды работ гуманитарной направленности (тексты, переводы, консультации)

Готова выполнить любую работу в сфере моей компетенции за небольшую плату

-Перевод текстов с английского на русский и наоборот любой направленности (но предпочтительны тексты юридической, финансовой тематики, так как есть опыт); - Редактирование и корректировка текстов на русском языке; - Консультирование по юридическим вопросам (преимущественно вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности); - Составление юридических документов (договор, исковое заявление); Прочие услуги, связанные со сферой моей деятельности.

Имею высшее юридическое (Гражданское право) и экономическое образование (Бухгалтерский учет, анализ и аудит).

Имею опыт работы бухгалтером, специалистом по таможенному оформлению, по договорной работе, имею опыт перевода деловой корреспонденции, составления договоров на английском языке.

Я гарантирую ответственный подход к выполнению задания в разумные сроки.