Обработка и ретушь фотографий, вёрстка фотокниг, фотомонтаж, разработка креативных шрифтов

Всем привет!

Меня зовут Дина.

Я обожаю Photoshop и буду рада выполнить для Вас заказ, связанный с обработкой фотографий и фотомонтажом.

Заказы выполняю быстро, к работе отношусь с большой ответственностью.

Примерные расценки на обработку фотографий - 20 руб. за фото.