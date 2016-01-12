Обработка и ретушь фотографий, вёрстка фотокниг, фотомонтаж, разработка креативных шрифтов
Всем привет!
Меня зовут Дина.
Я обожаю Photoshop и буду рада выполнить для Вас заказ, связанный с обработкой фотографий и фотомонтажом.
Заказы выполняю быстро, к работе отношусь с большой ответственностью.
Примерные расценки на обработку фотографий - 20 руб. за фото.
Портфолио
- Фото коллаж133 просмотра
- Фото коллаж121 просмотр
- Обработка пейзажа124 просмотра
- Обработка пейзажа123 просмотра
- Обработка пейзажа121 просмотр
- Обработка любительской фотографии138 просмотров
- Обработка любительской фотографии103 просмотра
- Обработка портретной фотографии137 просмотров
- Обработка портретной фотографии126 просмотров
- Обработка фото110 просмотров
- Обработка фотографии105 просмотров
- Обработка фотографии109 просмотров