копирайтинг, рерайтинг, корректура, редактура текстов

Высшее филологическое образование (красный диплом).

Опыт работы: корректором - 1 год, копирайтером (пресс-релизы, статьи, анонсы и отчеты о мероприятиях) - 2 года.

Высокий уровень грамотности, умелое владение русским языком.

Пишу уникальные тексты, быстро, для людей, читабельные, с ключевыми словами, гармонично вписанными в текст. Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.