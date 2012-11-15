копирайтинг, рерайтинг, корректура, редактура текстов
Высшее филологическое образование (красный диплом).
Опыт работы: корректором - 1 год, копирайтером (пресс-релизы, статьи, анонсы и отчеты о мероприятиях) - 2 года.
Высокий уровень грамотности, умелое владение русским языком.
Пишу уникальные тексты, быстро, для людей, читабельные, с ключевыми словами, гармонично вписанными в текст. Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.
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Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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