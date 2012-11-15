dina_ya

Дина dina_ya

 
36 летРоссия/Волгоград
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
копирайтинг, рерайтинг, корректура, редактура текстов

Высшее филологическое образование (красный диплом).

Опыт работы: корректором - 1 год, копирайтером (пресс-релизы, статьи, анонсы и отчеты о мероприятиях) - 2 года.

Высокий уровень грамотности, умелое владение русским языком.

Пишу уникальные тексты, быстро, для людей, читабельные, с ключевыми словами, гармонично вписанными в текст. Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.

Копирайтинг
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от $1
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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от $1
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
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от $1
от 1 дня
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