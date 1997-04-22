dinaisakhaeva

Человек, любящий творческие задания. Знание иностранных языков

Исахаева Динара Даулетовна

Дата рождения: 22.04.1997 г.

Адрес проживания: г. Астрахань, ул. Татищева, 20 а

Телефон: 89608611534

e-mail: [email protected]

Опыт работы:

Переводчик, учитель английского языка, администратор.

Также работала официантом, хостес и менеджером в ресторанах, что позволило мне находить общий язык с людьми с разными характерами и темпераментами

Достижения:

Построение доверительных отношений с коллегами и руководством, ответственный подход к работе, своевременное выполнение задач.

Образование: 2015-2019 гг., Астраханский государственный университет, институт языка и коммуникативных стратегий предпринимательства, факультет иностранных языков, лингвистика, перевод и переводоведение.

Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: MsWord. Высокий уровень знания английского языка, знание немецкого языка.

Личные качества: коммуникабельность, стрессоустойчивость, оптимизм, пунктуальность, ответственность, порядочность, внимательность, грамотная речь, умение быстро реагировать в нестандартных ситуациях, умение находить общий язык.