dinaisakhaeva

Исахаева Динара Даулетовна
Дата рождения: 22.04.1997 г.
Адрес проживания: г. Астрахань, ул. Татищева, 20 а
Телефон: 89608611534
e-mail: [email protected]
Опыт работы:
Переводчик, учитель английского языка, администратор.
Также работала официантом, хостес и менеджером в ресторанах, что позволило мне находить общий язык с людьми с разными характерами и темпераментами
Достижения:
Построение доверительных отношений с коллегами и руководством, ответственный подход к работе, своевременное выполнение задач.
Образование: 2015-2019 гг., Астраханский государственный университет, институт языка и коммуникативных стратегий предпринимательства, факультет иностранных языков, лингвистика, перевод и переводоведение.
Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: MsWord. Высокий уровень знания английского языка, знание немецкого языка.
Личные качества: коммуникабельность, стрессоустойчивость, оптимизм, пунктуальность, ответственность, порядочность, внимательность, грамотная речь, умение быстро реагировать в нестандартных ситуациях, умение находить общий язык.