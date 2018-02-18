Тексты

Вам нужны качественные уникальные читабельные тексты без орфографических, грамматических и стилистических ошибок?

.

✒️Сделаю для вас рерайт, копирайт

️Напишу продающие тексты, рекламные тексты о компании, тексты для сайтов, тексты для каталогов, тексты для буклетов, тексты для листовок, тексты для флаеров.

️ Разработаю коммерческие предложения, маркетинг-киты и презентации.

✏️ Контент для соцсетей

✒️ Письма для рассылки

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

.

Немного о себе:

✔️высшее филологическое образование ( КФУ, филфак)

✔️пишу тексты с 2010 года

✔️мною написано больше 1000 текстов

✔️более 50 довольных клиентов

✔️ 8 из 10 клиентов обращаются ко мне повторно и рекомендуют меня своим знакомым и коллегам

✔️ дорожу каждым заказом, так как большинство моих клиентов приходят по сарафанному радио и мне важно, чтобы обе стороны остались довольны результатом

.

Прейскурант 

.

1️⃣ Рерайт. Уникальность от 90%, 1 ключевое слово на каждые 500 символов. 100 руб за 1000 збп.

2️⃣ Копирайт. Написание текстов по любым темам. Уникальность от 95%, вписывание ключей. 180 руб за 1000 збп.

3️⃣ Продающие тексты примерно 1000 руб за формат А4.

.

Скидки от объема

.

Звоните по указанному номеру по будням с 8 до 18 ч или пишите в сообщения! Я рада каждому клиенту.