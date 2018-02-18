Вам нужны качественные уникальные читабельные тексты без орфографических, грамматических и стилистических ошибок?
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✒️Сделаю для вас рерайт, копирайт
️Напишу продающие тексты, рекламные тексты о компании, тексты для сайтов, тексты для каталогов, тексты для буклетов, тексты для листовок, тексты для флаеров.
️ Разработаю коммерческие предложения, маркетинг-киты и презентации.
✏️ Контент для соцсетей
✒️ Письма для рассылки
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Немного о себе:
✔️высшее филологическое образование ( КФУ, филфак)
✔️пишу тексты с 2010 года
✔️мною написано больше 1000 текстов
✔️более 50 довольных клиентов
✔️ 8 из 10 клиентов обращаются ко мне повторно и рекомендуют меня своим знакомым и коллегам
✔️ дорожу каждым заказом, так как большинство моих клиентов приходят по сарафанному радио и мне важно, чтобы обе стороны остались довольны результатом
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Прейскурант
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1️⃣ Рерайт. Уникальность от 90%, 1 ключевое слово на каждые 500 символов. 100 руб за 1000 збп.
2️⃣ Копирайт. Написание текстов по любым темам. Уникальность от 95%, вписывание ключей. 180 руб за 1000 збп.
3️⃣ Продающие тексты примерно 1000 руб за формат А4.
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Скидки от объема
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Звоните по указанному номеру по будням с 8 до 18 ч или пишите в сообщения! Я рада каждому клиенту.