dinalat

Дина dinalat

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Семейное положение: не замужем

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15

Контактный тел. 89522184758

Образование: СПбГУП (Санкт-Петербург,2009-2014) специальность Режиссер мультимедиа

Опыт работы: редактирование готовых макетов сайтов

Специальные навыки: профессиональное владение Adobe Photoshop

Личные качества: Ответственность, обучаемость, готовность к ненормированному рабочему дню, эстетический вкус, творческий потенциал, хорошее представление о современных тенденциях web-дизайна, энергичность, коммуникабельность.

Дизайн сайтов
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