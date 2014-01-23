Семейное положение: не замужем
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15
Контактный тел. 89522184758
Образование: СПбГУП (Санкт-Петербург,2009-2014) специальность Режиссер мультимедиа
Опыт работы: редактирование готовых макетов сайтов
Специальные навыки: профессиональное владение Adobe Photoshop
Личные качества: Ответственность, обучаемость, готовность к ненормированному рабочему дню, эстетический вкус, творческий потенциал, хорошее представление о современных тенденциях web-дизайна, энергичность, коммуникабельность.
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Дизайн сайтов
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