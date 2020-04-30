dinamakesvideo

Монтаж, цветокоррекция, съемка, VFX, motion-дизайн, клинап

Мы с небольшой, но очень опытной командой занимаемся созданием видео: монтируем, снимаем, делаем цветокоррекцию, motion-дизайн, VFX, клинап, бьюти, композ и много чего другого!

В свободное от карантина время специализируемся на клипах, делаем промо и рекламные ролики, но, помимо этого, в нашем портфолио можно найти

имиджевые и корпоративные видео

обучающие видео

рекламные и ТВ-ролики

инфографику

анимацию

многокамерный монтаж

интервью

влоги и ролики для youtube

ролики для соцсетей и сторис

Портфолио скину по запросу!