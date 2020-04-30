dinamakesvideo

Монтаж, цветокоррекция, съемка, VFX, motion-дизайн, клинап
Мы с небольшой, но очень опытной командой занимаемся созданием видео: монтируем, снимаем, делаем цветокоррекцию, motion-дизайн, VFX, клинап, бьюти, композ и много чего другого!
В свободное от карантина время специализируемся на клипах, делаем промо и рекламные ролики, но, помимо этого, в нашем портфолио можно найти
- имиджевые и корпоративные видео
- обучающие видео
- рекламные и ТВ-ролики
- инфографику
- анимацию
- многокамерный монтаж
- интервью
- влоги и ролики для youtube
- ролики для соцсетей и сторис
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