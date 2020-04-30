dinamakesvideo

Дина dinamakesvideo

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Монтаж, цветокоррекция, съемка, VFX, motion-дизайн, клинап

Мы с небольшой, но очень опытной командой занимаемся созданием видео: монтируем, снимаем, делаем цветокоррекцию, motion-дизайн, VFX, клинап, бьюти, композ и много чего другого!

В свободное от карантина время специализируемся на клипах, делаем промо и рекламные ролики, но, помимо этого, в нашем портфолио можно найти

  • имиджевые и корпоративные видео
  • обучающие видео
  • рекламные и ТВ-ролики
  • инфографику
  • анимацию
  • многокамерный монтаж
  • интервью
  • влоги и ролики для youtube
  • ролики для соцсетей и сторис
Портфолио скину по запросу! 