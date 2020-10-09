Юридические услуги

Профессиональная юридическая помощь в сфере гражданского, уголовного и хозяйственного права.

Консультации и юридические заключения, составление всех видов процессуальных документов (исковые заявления, жалобы, ходатайства и пр.), юридический анализ и составление договоров, дополнительных соглашений, актов выполненных работ, подготовка заявлений в ЕСПЧ.

Основные сферы специализации: семейное, жилищное, договорное, медицинское, наследственное, информационное, уголовное право Украины.