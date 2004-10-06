dinarahazeeva557

Переводчик с английского на русский(и наоборот), с корейского на русский(и наоборот

Доброго времени суток! Меня зовут Динара и я готова вам предложить свои услуги переводчика. Я перевожу с английского на русский(и наоборот) уже около 2х лет. Могу переводить текста уровня: начальный(A1, A2) и среднего (B1, B2). Корейским переводом я занимаюсь около года. Перевожу текста уровня: начального, но при необходимости могу перевести текста 3-го уровня корейского языка. В зависимости от количества работы я предоставляю часть услуги бесплатно(например: перевожу один абзац бесплатно) для того чтобы вы убедились в качестве перевода. Цена будет согласована с работодателем. Перевод будет занимать разное количество времени, это тоже будет согласовано с работодателем.