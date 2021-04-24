Люблю создавать прекрасное

Привет, мое имя Динара, я из Казахстана город Астана, хотя с недавних пор нас переименовали в г. Нур-Султан 

О себе вкратце: пока незамужем и детей пока нет, поэтому свободного времени у меня хватает, но только после работы ;) а работаю я в гос.структуре видеоинженером. Я за активный образ жизни, люблю бег и катание на велосипеде, походы в горы, сноуборд и танцы.

Видеомонтаж, реставрация фото, чб портреты карандашом по фото, картины акрилом и маслом на холсте и это все моё увлечение, хобби и работа ❤

В прошлом монтировала свадебные клипы, Love story, сейчас делаю рекламные ролики для магазинов, салонов красоты, стоматологии и гос. организациям. Люблю монтировать атмосферные красивые клипы. Для меня главное это качественный материал!

Знание программ: Adobe Premier Pro, After effects, Edius 9, Adobe Photoshop