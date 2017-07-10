dinatova

Дина Аппаратова dinatova

 
49 летМолдова/Кишинев
8 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Райтер, литературный ассистент

Создание текстов в нужной стилистике на основе предоставленных материалов;

проработка структуры текстов (поддержка корректной логики изложения, добавление примеров и метафор в нужных местах и т.п.);

погружение в тему, поиск и использование подходящих примеров, историй, научных данных для дополнения основного контента.

Успешный опыт работы в жанре бизнес-романа, сторителлинга, книги-интервью.

Портфолио
Отзывы заказчиков
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Рерайтинг, финансово-кредитная тематика
Я рада, что Дина откликнулась на мой проект! Именно такого исполнителя я искала. Дина - ответственная, грамотно пишет, статьи получаются легко читаемыми (несмотря на тематику).
Рекомендую Викторию, как заказчика, с которым легко и приятно работать. Очень подробные и понятные тех. задания, готовность обсудить все нюансы, своевременная и обязательная оплата. Буду рада продолжить наше сотрудничество.
Ответный отзыв
Рерайтинг
1 отзыв
$1/час
#44
Сценарии
нет отзывов
$1/час
#11
Продающие тексты
нет отзывов
$1/час
#39
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
#47
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
#55
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
#69
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
#275
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
#1239
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