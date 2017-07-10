Райтер, литературный ассистент
Создание текстов в нужной стилистике на основе предоставленных материалов;
проработка структуры текстов (поддержка корректной логики изложения, добавление примеров и метафор в нужных местах и т.п.);
погружение в тему, поиск и использование подходящих примеров, историй, научных данных для дополнения основного контента.
Успешный опыт работы в жанре бизнес-романа, сторителлинга, книги-интервью.
Портфолио
- Поздравление для клиентов от имени директора210 просмотров
- О профессии дулы-гомеопата243 просмотра
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
6 лет назад
Я рада, что Дина откликнулась на мой проект! Именно такого исполнителя я искала. Дина - ответственная, грамотно пишет, статьи получаются легко читаемыми (несмотря на тематику).
Ответный отзыв
Рекомендую Викторию, как заказчика, с которым легко и приятно работать. Очень подробные и понятные тех. задания, готовность обсудить все нюансы, своевременная и обязательная оплата. Буду рада продолжить наше сотрудничество.
Рерайтинг
1 отзыв
$1/час
#44
Сценарии
нет отзывов
$1/час
#11
Продающие тексты
нет отзывов
$1/час
#39
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
#47
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
#55
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
#69
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
#275
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
#1239