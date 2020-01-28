dinkaarinka25

Переводчик с английского и арабского языков, журналист. Творческий, креативный подход к текстам. Призер Всероссийской олимпиады по литературе.

Окончила бакалавриат и магистратуру МГИМО МИД РФ (направление - международная журналистика). Специалист по международным отношениям со знанием двух иностранных языков. Работала ранее на биржах фриланса. Год работала репетитором английского и арабского языков. Есть большой опыт переводов на различные темы. Есть опыт написания статей. Образцы приложены в портфолио. Больше года работала во французской консалтинговой компании, где занималась переводами для отдела маркетинга и бухгалтерии. Готова к работе с текстами большого объема и разной направленности.